来自瑞典、日本和意大利的国际研究团队发现，与阿尔茨海默病相关的变化可能影响对肌萎缩侧索硬化症（ALS）病程的评估。据News-Medical报道，科学家分析了ALS患者脑脊液中的β淀粉样蛋白水平。

ALS患者数据

日本队列纳入了264名ALS患者，其中男性占60%，女性占40%，平均年龄为67岁。对照组由164名患有其他神经系统疾病的人组成。约14%的ALS患者发现了同样会出现在阿尔茨海默病中的变化迹象。

研究人员还研究了神经丝轻链，即NfL的水平。NfL是一种生物标志物，尤其可用于评估ALS中的神经细胞损伤。在出现β淀粉样蛋白相关变化迹象的组别中，高NfL水平与较短生存期之间的关联强于未出现此类变化的患者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

补充数据与模型

来自意大利博洛尼亚153名ALS患者的补充数据也支持了这些结论。科学家记录到，β淀粉样蛋白与NfL之间存在交互作用，涉及日常身体功能随时间恶化的问题。

该团队测试了将NfL与其他生物标志物（包括β淀粉样蛋白）相结合的机器学习模型。研究人员表示，这类模型改善了对ALS的识别，尤其是在NfL指标处于不确定范围的人群中。同时，这项研究具有观察性，因此其结果目前尚不能作为临床决策的依据，并需要在独立患者群体中得到验证。

关注我们在