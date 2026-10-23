Naukowcy z Instytutu Badań Medycznych Waltera i Elizy Hall (WEHI) odkryli typ komórek odpornościowych zdolny rozpoznawać i niszczyć komórki drobnokomórkowego raka płuca. Chodzi o limfocyty T gamma-delta, które mogą atakować guzy nawet wtedy, gdy unikają one wykrycia przez konwencjonalne komórki odpornościowe, informuje ScienceDaily.

Związek z odpowiedzią na leczenie

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Cancer Cell. Analiza danych z badań klinicznych IMpower133 i CASPIAN wykazała, że pacjenci z silniejszymi sygnaturami limfocytów T gamma-delta należeli do osób, które odniosły największe korzyści z immunoterapii. Według badaczy większa liczba tych komórek w guzach była również związana z dłuższym przeżyciem pacjentów.

Drobnokomórkowy rak płuca jest jedną z najbardziej agresywnych postaci tej choroby: mniej niż 7% pacjentów przeżywa pięć lat od postawienia diagnozy. Guzy tego typu często unikają nadzoru immunologicznego, dlatego tylko niewielka część chorych uzyskuje długotrwałą odpowiedź na immunoterapię.

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Testy na miniaturowych guzach

Naukowcy stworzyli laboratoryjne modele miniaturowych guzów z tkanek przekazanych przez pacjentów za pośrednictwem Victorian Cancer Biobank we współpracy z Royal Melbourne Hospital. Do tych modeli dodano limfocyty T gamma-delta wyizolowane z krwi tych samych pacjentów. W eksperymentach laboratoryjnych komórki skutecznie wykrywały i niszczyły komórki nowotworowe.

Zespół sprawdził także działanie dwóch leków: tarlatamabu, zatwierdzonego do leczenia drobnokomórkowego raka płuca, oraz zoledronianu, stosowanego w osteoporozie i chorobach kości związanych z rakiem. Zoledronian zwiększał liczbę dostępnych limfocytów T gamma-delta i poprawiał ich zdolność do rozpoznawania guzów, natomiast tarlatamab pomagał zbliżać do siebie komórki odpornościowe i nowotworowe. Ich połączenie nasiliło niszczenie komórek nowotworowych w modelach laboratoryjnych.

Badacze rozważają również podejście polegające na transferze komórek odpornościowych: można je pobrać, namnażać poza organizmem i zwrócić pacjentowi. WEHI wspólnie z naukowcami z Instytutu Doherty'ego pracuje nad dalszym rozwojem tego kierunku, aby stworzyć nową klasę leków immunoterapeutycznych przeciwko drobnokomórkowemu rakowi płuca.

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