Исследователи Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (WEHI) обнаружили тип иммунных клеток, способный распознавать и уничтожать клетки мелкоклеточного рака легких. Речь идет о гамма-дельта Т-клетках, которые могут атаковать опухоли даже тогда, когда те избегают обнаружения обычными иммунными клетками, сообщает ScienceDaily.

Связь с ответом на лечение

Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Cell. Анализ данных клинических испытаний IMpower133 и CASPIAN показал, что пациенты с более выраженными сигнатурами гамма-дельта Т-клеток были среди тех, кто получил наибольшую пользу от иммунотерапии. По данным исследователей, большее количество этих клеток в опухолях также было связано с более длительной выживаемостью пациентов.

Мелкоклеточный рак легких является одной из наиболее агрессивных форм этого заболевания: менее 7% пациентов живут пять лет после установления диагноза. Опухоли этого типа часто избегают иммунного надзора, из-за чего лишь небольшая часть больных имеет длительный ответ на иммунотерапию.

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Проверка на миниатюрных опухолях

Ученые создали лабораторные модели миниатюрных опухолей из тканей, переданных пациентами через Victorian Cancer Biobank в сотрудничестве с Королевской больницей Мельбурна. В эти модели добавили гамма-дельта Т-клетки, выделенные из крови тех же пациентов. В лабораторных экспериментах клетки эффективно выявляли и уничтожали раковые клетки.

Команда также проверила действие двух препаратов: тарлатамаба, одобренного для лечения мелкоклеточного рака легких, и золедроната, который применяют при остеопорозе и связанных с раком заболеваниях костей. Золедронат увеличивал количество доступных гамма-дельта Т-клеток и улучшал их способность распознавать опухоли, а тарлатамаб помогал сближать иммунные и раковые клетки. Их сочетание усилило уничтожение раковых клеток в лабораторных моделях.

Исследователи также рассматривают подход с переносом иммунных клеток: их можно собрать, размножить вне организма и вернуть пациенту. WEHI совместно с учеными Института Догерти работает над дальнейшим развитием этого направления для создания нового класса иммунотерапевтических препаратов против мелкоклеточного рака легких.

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