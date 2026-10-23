沃尔特与伊丽莎·霍尔医学研究所（WEHI）的研究人员发现了一种能够识别并摧毁小细胞肺癌细胞的免疫细胞。这种细胞是γδ T细胞，即使肿瘤逃避常规免疫细胞的检测，它们也能够攻击肿瘤，ScienceDaily报道。

与治疗反应的关联

研究结果发表在《Cancer Cell》期刊上。对IMpower133和CASPIAN临床试验数据的分析显示，γδ T细胞特征更强的患者属于从免疫治疗中获益最多的人群。研究人员表示，肿瘤中这类细胞数量更多也与患者更长的生存期相关。

小细胞肺癌是这种疾病中最具侵袭性的类型之一：确诊后存活五年的患者不足7%。这类肿瘤常常逃避免疫监视，因此只有少部分患者对免疫治疗产生长期反应。

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在微型肿瘤上进行测试

科学家利用患者通过维多利亚癌症生物样本库捐赠的组织，并与墨尔本皇家医院合作，建立了微型肿瘤的实验室模型。研究人员向这些模型中加入了从同一批患者血液中分离出的γδ T细胞。在实验室实验中，这些细胞有效地检测并摧毁了癌细胞。

研究团队还测试了两种药物的作用：获批用于治疗小细胞肺癌的塔拉妥单抗，以及用于治疗骨质疏松症和癌症相关骨病的唑来膦酸。唑来膦酸增加了可用γδ T细胞的数量，并提高了它们识别肿瘤的能力；塔拉妥单抗则有助于让免疫细胞与癌细胞靠近。两者联合使用增强了实验室模型中对癌细胞的杀伤。

研究人员还在考虑一种免疫细胞转移方法：这些细胞可以被采集、在体外扩增，然后回输给患者。WEHI正与多尔蒂研究所的科学家共同推进这一方向，以开发一类针对小细胞肺癌的新型免疫治疗药物。

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