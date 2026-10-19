Badacze ustalili możliwy mechanizm, za pośrednictwem którego wariant genetyczny APOE4, związany ze zwiększonym ryzykiem późno rozpoczynającej się choroby Alzheimera, może sprzyjać gromadzeniu kropelek tłuszczu w komórkach mózgu. Praca zespołu neurobiolożki Li-Huei Tsai z Massachusetts Institute of Technology wskazuje na zaburzenia sygnalizacji Wnt w oligodendrocytach — komórkach tworzących osłonkę mielinową włókien nerwowych, informuje Live Science.

Zaburzenia transportu lipidów

Gen APOE koduje białka uczestniczące w transporcie tłuszczów w organizmie i mózgu. Według badaczy białka związane z wariantem APOE4 gorzej wykonują tę funkcję. Nosicielstwo APOE4 wiąże się z trzykrotnym do 12-krotnym wzrostem ryzyka późno rozpoczynającej się choroby Alzheimera.

Wcześniej zespół wykrył nagromadzenie cholesterolu w astrocytach — komórkach wspierających funkcjonowanie neuronów. W innym badaniu APOE4 również powodował nagromadzenie cholesterolu w oligodendrocytach. U myszy laboratoryjnych lek, który pomagał tym komórkom pozbywać się nadmiaru cholesterolu, poprawiał tworzenie mieliny i wyniki testów poznawczych.

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Rola sygnalizacji Wnt

W nowej pracy, opublikowanej w czasopiśmie Cell Stem Cell, naukowcy wyhodowali ze komórek macierzystych oligodendrocyty z APOE4 i kolejno zmieniali aktywność poszczególnych genów. Badanie przesiewowe wskazało na szlak sygnalizacyjny Wnt, który zapewnia komunikację między komórkami. W szczególności wyłączenie genu DKK1, który hamuje ten szlak sygnalizacyjny, zmniejszyło liczbę kropelek tłuszczu w komórkach.

W próbkach tkanki mózgowej od dawców będących nosicielami APOE4 wykryto oznaki obniżonej sygnalizacji Wnt. Dalsze eksperymenty dały podstawy przypuszczać, że APOE4 może zmniejszać zapas białka potrzebnego do przekazywania sygnałów Wnt: białko to było rozkładane przez enzym, którego poziom wzrastał pod wpływem APOE4. U myszy zablokowanie enzymu przywracało sygnalizację Wnt, zmniejszało gromadzenie tłuszczu i poprawiało tworzenie mieliny. Autorzy podkreślają, że wyniki nie zostały jeszcze potwierdzone u ludzi.

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