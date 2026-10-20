Naukowcy z Uniwersytetu Kentucky przywrócili myszom z patologią podobną do choroby Alzheimera ponad dwie godziny snu na dobę. W tym celu tymczasowo zmniejszyli liczbę mikrogleju — komórek odpornościowych mózgu. Poziom blaszek amyloidowych przy tym nie spadł, podaje ScienceDaily.

Rola komórek odpornościowych

Pracę opublikowano w czasopiśmie Alzheimer's & Dementia. Zespół kierowany przez adiunktkę fizjologii Shannon L. MacAulay oraz pierwszego autora Nicholasa J. Constantino badał myszy genetycznie predysponowane do gromadzenia blaszek amyloidowych w wieku sześciu i 18 miesięcy. Sen zwierząt oceniano za pomocą elektroencefalografii i elektromiografii.

Naukowcy przypuszczają, że zaburzenia snu mogą być związane nie tylko z blaszkami lub dysfunkcją neuronów, lecz także z nadmierną reakcją zapalną mikrogleju na te złogi. Mikroglej w normalnych warunkach oczyszcza mózg z resztek komórkowych i reaguje na uszkodzenia, jednak w obecności blaszek amyloidowych jego aktywność może się nasilać.

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Efekt po zahamowaniu mikrogleju

Przez 14 dni zwierzętom podawano z karmą peksydartynib (PLX3397) — lek blokujący sygnał niezbędny mikroglejowi do przeżycia. Następnie liczba tych komórek zmniejszyła się o około 87%. Myszy spały dłużej i spędzały więcej czasu w fazie snu wolnofalowego NREM, którą autorzy uznają za ważną dla regeneracji organizmu.

Badacze ustalili również, że w modelu Alzheimera zaburzenia snu pojawiały się wcześnie: u sześciomiesięcznych myszy, gdy blaszki dopiero zaczynały się tworzyć, były już istotne i później niemal się nie nasilały, chociaż liczba blaszek wzrosła ponad dwukrotnie. Normalne starzenie głównie zmniejszało fazę snu REM, podczas gdy patologia Alzheimera bardziej wpływała na sen NREM.

Eksperyment przeprowadzono na myszach, dlatego jego wyniki nie zostały jeszcze potwierdzone u ludzi. Autorzy planują badać sposoby regulowania aktywności mikrogleju bez niemal całkowitego usuwania tych komórek. Badają także metforminę i stiripentol jako możliwe środki wpływające na metabolizm tych komórek odpornościowych.

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