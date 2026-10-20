W Wielkiej Brytanii w latach 2021–2025 spadło poparcie dla kluczowych zasad Narodowej Służby Zdrowia (NHS): bezpłatności usług, dostępności dla wszystkich oraz finansowania z podatków. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na analizę danych z badania British Social Attitudes przeprowadzoną przez think tank King’s Fund.

Ogólnie poparcie dla trzech zasad NHS zmniejszyło się, jednak wśród milenialsów nieznacznie wzrosło poparcie dla finansowania służby z podatków. Analitycy badali poglądy przedstawicieli pokolenia Z, milenialsów, pokolenia X, baby boomers oraz osób urodzonych przed II wojną światową.

Poparcie dla dostępności dla wszystkich

Najbardziej zauważalnie spadł odsetek osób uważających, że NHS powinna być dostępna dla każdego. Wśród ankietowanych urodzonych przed II wojną światową wskaźnik ten zmniejszył się z 87,1% w 2021 roku do 73,2% w 2025 roku — o 13,9 punktu procentowego. Wśród baby boomers poparcie spadło z 83,1% do 71,2%.

Pomysł bezpłatnego korzystania z usług NHS również popiera mniej osób, choć nadal aprobuje go od 85% do 92% respondentów, w zależności od grupy wiekowej.

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Różnice między pokoleniami

King’s Fund nazwał wykrytą tendencję pokoleniowym podziałem w podejściu do finansowania NHS. Wśród przedstawicieli pokolenia Z poparcie dla finansowania służby z podatków spadło w ciągu pięciu lat o 11,2 punktu procentowego — bardziej niż wśród pokolenia X, baby boomers i starszych respondentów. W 2025 roku takie podejście popierało 74,1% przedstawicieli pokolenia Z, podczas gdy w pozostałych grupach było to co najmniej 80%.

Starsza analityczka King’s Fund Danielle Jefferies zasugerowała, że na zmianę nastrojów mogły wpłynąć trudności gospodarcze, wysokie koszty mieszkań, długi studenckie, stagnacja płac i długie oczekiwanie na pomoc medyczną. Zauważyła również, że zmiany w nastawieniu społeczeństwa do migracji mogą być związane ze spadkiem przekonania, że NHS powinna być dostępna dla wszystkich.

Dyrektor generalny NHS Alliance Kieran Devane określił każde osłabienie poparcia jako powód do niepokoju, jednocześnie podkreślając, że nawet wśród pokolenia Z obecny model finansowania nadal popiera większość.

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