В Великобритании в течение 2021–2025 годов снизилась поддержка ключевых принципов Национальной службы здравоохранения NHS: бесплатности услуг, доступности для всех и финансирования за счет налогов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анализ данных опроса British Social Attitudes, проведенный аналитическим центром King’s Fund.

В целом поддержка трех основ NHS уменьшилась, однако среди миллениалов несколько выросла поддержка финансирования службы через налоги. Аналитики изучали взгляды представителей поколения Z, миллениалов, поколения X, беби-бумеров и людей, родившихся до Второй мировой войны.

Поддержка доступности для всех

Наиболее заметно снизилась доля тех, кто считает, что NHS должна быть доступна каждому. Среди опрошенных, родившихся до Второй мировой войны, этот показатель уменьшился с 87,1% в 2021 году до 73,2% в 2025-м — на 13,9 процентного пункта. Среди беби-бумеров поддержка упала с 83,1% до 71,2%.

Идею бесплатного пользования услугами NHS также поддерживает меньше людей, хотя ее по-прежнему одобряют от 85% до 92% респондентов в зависимости от возрастной группы.

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Различия между поколениями

King’s Fund назвал выявленную тенденцию поколенческим разломом в отношении к финансированию NHS. Среди представителей поколения Z поддержка налогового финансирования службы за пять лет сократилась на 11,2 процентного пункта — больше, чем среди поколения X, беби-бумеров и старших респондентов. В 2025 году этот подход поддерживали 74,1% представителей поколения Z, тогда как в других группах — не менее 80%.

Старший аналитик King’s Fund Даниэль Джефферис предположила, что на изменение настроений могли повлиять экономические трудности, высокие расходы на жилье, студенческие долги, стагнация зарплат и длительное ожидание медицинской помощи. Она также отметила, что изменения в отношении общественности к миграции могут быть связаны со снижением уверенности в том, что NHS должна быть доступна для всех.

Генеральный директор NHS Alliance Киаран Девейн назвал любое ослабление поддержки поводом для беспокойства, одновременно подчеркнув, что даже среди поколения Z нынешнюю модель финансирования по-прежнему поддерживает большинство.

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