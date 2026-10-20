Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внесли в национальный реестр третий летальный случай, связанный с корью. Число зарегистрированных в стране случаев заболевания в 2026 году превысило 4400, сообщает The Hill.

Министерство здравоохранения и социальных служб США сообщило Reuters, что CDC обновили статистику после того, как Национальный центр статистики здравоохранения получил сообщение о смерти, связанной с корью, и подтвердил, что болезнь была ее основной причиной. В базе данных не указано, когда и где именно произошла смерть.

Расхождение с данными Пенсильвании

Обновление произошло вскоре после того, как CDC сообщили о направлении специалиста по инфекционным заболеваниям в Пенсильванию, где зафиксирована наибольшая доля случаев кори. В то же время федеральное ведомство сейчас признает меньше смертей, чем зафиксировали власти штата: Пенсильвания сообщила о шести смертях, связанных со вспышкой.

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По данным департамента здравоохранения штата, число подтвержденных случаев кори в Пенсильвании превысило 1200. Последнее обновление данных о смертности сделали после сообщения коронера округа Франклин о смерти 39-летней женщины, у которой было несколько сопутствующих заболеваний и которой недавно поставили диагноз кори.

Вакцинация и федеральная помощь

CDC отмечают, что около 96% людей, заразившихся корью в США в этом году, не были вакцинированы или имели неизвестный статус вакцинации. В ответ на вспышки ведомство выделило примерно 100 млн долларов дополнительного финансирования органам здравоохранения штатов, местных и племенных общин — на вакцинацию, профилактику и выявление заболеваний.

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди, возглавляющий Комитет Сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, заявил CNN, что администрация США недостаточно активно продвигает вакцинацию. Он подчеркнул, что вакцинация от кори важна не только для отдельного человека, поскольку инфекция может передаваться другим.

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