Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) внесли до національного реєстру третій летальний випадок, пов’язаний із кором. Кількість зареєстрованих у країні випадків захворювання у 2026 році перевищила 4400, повідомляє The Hill.

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США повідомило Reuters, що CDC оновили статистику після того, як Національний центр статистики охорони здоров’я отримав повідомлення про смерть, пов’язану з кором, і підтвердив, що хвороба була її основною причиною. У базі даних не зазначено, коли і де саме сталася смерть.

Розбіжність із даними Пенсильванії

Оновлення відбулося невдовзі після того, як CDC повідомили про направлення фахівця з інфекційних хвороб до Пенсильванії, де зафіксовано найбільшу частку випадків кору. Водночас федеральне відомство наразі визнає менше смертей, ніж зафіксувала влада штату: Пенсильванія повідомила про шість смертей, пов’язаних зі спалахом.

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За даними департаменту охорони здоров’я штату, кількість підтверджених випадків кору в Пенсильванії перевищила 1200. Останнє оновлення даних про смертність зробили після повідомлення коронера округу Франклін про смерть 39-річної жінки, яка мала кілька супутніх захворювань і нещодавно отримала діагноз кору.

Вакцинація та федеральна допомога

CDC зазначають, що близько 96% людей, які цього року заразилися кором у США, не були вакциновані або мали невідомий статус вакцинації. У відповідь на спалахи відомство виділило приблизно 100 млн доларів додаткового фінансування для органів охорони здоров’я штатів, місцевих і племінних громад — на вакцинацію, профілактику та виявлення захворювань.

Сенатор-республіканець Білл Кессіді, який очолює Комітет Сенату з питань охорони здоров’я, освіти, праці та пенсій, заявив CNN, що адміністрація США недостатньо активно просуває вакцинацію. Він наголосив, що вакцинація від кору важлива не лише для окремої людини, адже інфекція може передаватися іншим.

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