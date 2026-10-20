CDC将美国第三例麻疹相关死亡登记入册——The Hill

美国疾病控制与预防中心（CDC）已将第三例与麻疹有关的死亡病例录入国家登记系统。The Hill报道，2026年美国登记的病例数已超过4400例。

美国卫生与公众服务部向路透社表示，在国家卫生统计中心收到一份与麻疹相关的死亡报告，并确认该疾病是其根本死因后，CDC更新了统计数据。数据库未说明该死亡发生的确切时间和地点。

与宾夕法尼亚州数据存在差异

此次更新发生在CDC宣布向宾夕法尼亚州派遣一名传染病专家后不久，该州记录了最大比例的麻疹病例。与此同时，联邦机构目前确认的死亡人数少于州政府记录的数量：宾夕法尼亚州报告了6例与此次疫情有关的死亡。

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根据该州卫生部门的数据，宾夕法尼亚州确诊麻疹病例数已超过1200例。最新一次死亡率数据更新是在富兰克林县验尸官报告一名39岁女性死亡后作出的；该女子患有多种基础疾病，且近期被诊断为麻疹。

疫苗接种与联邦援助

CDC指出，今年在美国感染麻疹的人中，约96%未接种疫苗或疫苗接种状态不明。为应对疫情暴发，该机构向州、地方和部落卫生部门拨款约1亿美元的额外资金，用于疫苗接种、预防和疾病检测。

担任参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会主席的共和党参议员比尔·卡西迪向CNN表示，美国政府对疫苗接种的推动力度不足。他强调，接种麻疹疫苗不仅对个人很重要，因为这种感染可能传播给他人。

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