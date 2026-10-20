CDC wpisały do rejestru trzeci zgon związany z odrą w USA — The Hill
Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wpisały do krajowego rejestru trzeci zgon związany z odrą. Liczba zarejestrowanych w kraju przypadków zachorowania w 2026 roku przekroczyła 4400, informuje The Hill.
Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał agencji Reuters, że CDC zaktualizowały statystyki po tym, jak Narodowe Centrum Statystyki Zdrowia otrzymało zgłoszenie o zgonie związanym z odrą i potwierdziło, że choroba była jego podstawową przyczyną. Baza danych nie wskazuje, kiedy i gdzie dokładnie doszło do zgonu.
Rozbieżność z danymi Pensylwanii
Aktualizacja nastąpiła wkrótce po tym, jak CDC poinformowały o skierowaniu specjalisty chorób zakaźnych do Pensylwanii, gdzie odnotowano największy odsetek przypadków odry. Jednocześnie federalna agencja uznaje obecnie mniej zgonów, niż odnotowały władze stanowe: Pensylwania zgłosiła sześć zgonów związanych z ogniskiem epidemii.
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Według stanowego departamentu zdrowia liczba potwierdzonych przypadków odry w Pensylwanii przekroczyła 1200. Ostatnią aktualizację danych o śmiertelności przeprowadzono po tym, jak koroner hrabstwa Franklin poinformował o śmierci 39-letniej kobiety, która miała kilka chorób współistniejących i niedawno otrzymała diagnozę odry.
Szczepienia i pomoc federalna
CDC zaznaczają, że około 96% osób, które w tym roku zaraziły się odrą w USA, nie było zaszczepionych lub miało nieznany status szczepienia. W odpowiedzi na ogniska epidemii agencja przeznaczyła około 100 mln dolarów dodatkowego finansowania dla stanowych, lokalnych i plemiennych organów ochrony zdrowia — na szczepienia, profilaktykę i wykrywanie chorób.
Republikański senator Bill Cassidy, który przewodniczy Senackiej Komisji ds. Zdrowia, Edukacji, Pracy i Emerytur, powiedział CNN, że administracja USA nie promuje szczepień wystarczająco aktywnie. Podkreślił, że szczepienie przeciw odrze jest ważne nie tylko dla pojedynczej osoby, ponieważ infekcja może przenosić się na innych.