В южноафриканском городе Маханда 111 студентов Университета Родса заболели желудочно-кишечными расстройствами. Университет совместно с местными органами здравоохранения и специалистами по экологическому здоровью выясняет причины и масштабы заболеваемости, сообщает Daily Maverick.

По словам представителя университета Олвету Гваньи, студентов с тяжелыми симптомами доставляли в больницу, однако позднее они вернулись в кампус. Учреждение начало предоставлять бутилированную воду и призвало сотрудников и студентов пить только бутилированную или кипяченую и охлажденную воду, использовать безопасную воду для приготовления пищи и чистки зубов, а также соблюдать правила гигиены.

Проверка водоснабжения

Муниципалитет Макана заявил, что проверяет сообщения об обнаружении кишечной палочки E. coli в Университете Родса и безопасность системы водоснабжения. Представитель муниципалитета Анеле Мджекула отметил, что на тот момент связанных случаев заболевания за пределами университета не зарегистрировали. В то же время муниципальные команды связываются с клиниками и школами, чтобы установить, есть ли дополнительные случаи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Университет сообщал, что местные медики фиксировали подобные случаи и в других районах Маханды. Студенты, опрошенные изданием, рассказали о давних проблемах с водопроводной водой. Один из студентов предположил, что воду могли употреблять не напрямую, а через еду в студенческих столовых; это предположение не подтверждено результатами расследования.

Затяжной водный кризис

Проблемы с водной инфраструктурой в Маханде продолжаются годами. Южноафриканская комиссия по правам человека в отчете за июнь 2026 года связала их не с нехваткой водных ресурсов, а с институциональными и операционными сбоями. Комиссия, в частности, указала на перегруженные или неработающие очистные сооружения Belmont Valley и Mayfield, что приводило к утечкам неочищенных сточных вод.

В отчете Blue Drop за 2023 год качество воды в Маханде оценили в 32,46%, тогда как в 2014 году показатель составлял 70%. Микробиологическое качество воды в муниципалитете Макана, согласно этому отчету, достигло 79,89% при ориентире в 98%.

Читай нас в