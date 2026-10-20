2021年至2025年期间，英国民众对国民医疗服务体系（NHS）关键原则的支持度有所下降，包括服务免费、面向所有人开放以及通过税收融资。《卫报》报道称，这一结论援引了智库King’s Fund对British Social Attitudes调查数据的分析。

总体而言，对NHS三项原则的支持均有所减少，不过在千禧一代中，通过税收为该服务提供资金的支持度略有上升。分析人士研究了Z世代、千禧一代、X世代、婴儿潮一代以及出生于第二次世界大战前人群的观点。

对面向所有人开放的支持

认为NHS应向每个人开放的人群比例下降最为明显。在出生于第二次世界大战前的受访者中，这一比例从2021年的87.1%降至2025年的73.2%，下降了13.9个百分点。在婴儿潮一代中，支持率从83.1%降至71.2%。

支持免费使用NHS服务的人也有所减少，不过根据不同年龄组，仍有85%至92%的受访者认同这一理念。

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代际差异

King’s Fund将这一趋势称为在NHS融资态度上的代际裂痕。在Z世代中，对通过税收为该服务融资的支持率五年内下降了11.2个百分点，降幅大于X世代、婴儿潮一代和年长受访者。2025年，74.1%的Z世代受访者支持这一做法，而其他群体中至少有80%支持。

King’s Fund高级分析师丹妮尔·杰弗里斯认为，经济困难、高昂的住房成本、学生债务、工资停滞以及长时间等待医疗服务，可能影响了态度的变化。她还指出，公众对移民态度的变化可能与人们对NHS应向所有人开放的信心下降有关。

NHS Alliance首席执行官基兰·德文称，任何支持减弱都令人担忧，同时强调即使在Z世代中，目前的融资模式仍得到多数人支持。

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