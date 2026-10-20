Исследователи Университета Кентукки восстановили мышам с патологией, сходной с болезнью Альцгеймера, более двух часов сна в сутки. Для этого они временно сократили количество микроглии — иммунных клеток мозга. Уровень амилоидных бляшек при этом не снизился, сообщает ScienceDaily.

Роль иммунных клеток

Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia. Команда под руководством доцента физиологии Шеннон Л. Макаули и первого автора Николаса Дж. Константино изучала мышей, генетически предрасположенных к накоплению амилоидных бляшек, в возрасте шести и 18 месяцев. Сон животных оценивали с помощью электроэнцефалографии и электромиографии.

Ученые предполагают, что нарушения сна могут быть связаны не только с бляшками или дисфункцией нейронов, но и с чрезмерной воспалительной реакцией микроглии на эти отложения. В норме микроглия очищает мозг от клеточного мусора и реагирует на повреждения, однако при наличии амилоидных бляшек ее активность может усиливаться.

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Эффект после подавления микроглии

В течение 14 дней животным давали с кормом пексидартиниб (PLX3397) — препарат, блокирующий сигнал, необходимый микроглии для выживания. После этого количество этих клеток сократилось примерно на 87%. Мыши стали дольше спать и проводить больше времени в фазе медленного сна NREM, которую авторы называют важной для восстановления организма.

Исследователи также установили, что в модели Альцгеймера расстройства сна появлялись рано: у шестимесячных мышей, когда бляшки только возникали, они уже были существенными и в дальнейшем почти не усиливались, хотя количество бляшек увеличилось более чем вдвое. Нормальное старение преимущественно уменьшало фазу быстрого сна REM, тогда как патология Альцгеймера сильнее влияла на NREM-сон.

Эксперимент проводили на мышах, поэтому его результаты еще не подтверждены у людей. Авторы планируют исследовать способы регулировать активность микроглии без ее почти полного устранения. Они также изучают метформин и стирипентол как возможные средства воздействия на метаболизм этих иммунных клеток.

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