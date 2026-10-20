Регуляторы штата Массачусетс 13 октября начали процедуру отзыва всех лицензий сети домов ухода RegalCare, которая имеет 12 учреждений в штате. Компания базируется в Нью-Джерси, сообщает STAT News.

Усиленный надзор

Несмотря на начало процедуры, RegalCare не потеряет контроль над своими учреждениями немедленно. Как сообщили чиновники Департамента общественного здравоохранения Массачусетса, на время рассмотрения вопроса учреждения сети будут находиться под усиленным надзором ведомства.

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Контекст расследования

Шаг регуляторов последовал после расследования команды Spotlight газеты The Boston Globe. В нем описаны изменения, произошедшие после приобретения учреждений генеральным директором RegalCare Эли Мирлисом.

По данным расследования The Boston Globe, после пандемии RegalCare активно покупала дома ухода в Массачусетсе, сокращала расходы, а качество ухода во многих учреждениях ухудшилось. Журналисты также сообщили о существенном сокращении расходов на сестринские и другие услуги, тогда как средства направлялись в связанные компании, принадлежащие Мирлису.

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