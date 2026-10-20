Regulatorzy stanu Massachusetts 13 października rozpoczęli procedurę cofnięcia wszystkich licencji sieci domów opieki RegalCare, która ma 12 placówek w tym stanie. Firma ma siedzibę w New Jersey, podaje STAT News.

Wzmożony nadzór

Mimo rozpoczęcia procedury RegalCare nie straci natychmiast kontroli nad swoimi placówkami. Jak poinformowali urzędnicy Departamentu Zdrowia Publicznego Massachusetts, na czas rozpatrywania sprawy placówki sieci będą objęte wzmożonym nadzorem resortu.

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Kontekst śledztwa

Krok regulatorów nastąpił po śledztwie zespołu Spotlight gazety The Boston Globe. Opisano w nim zmiany, które nastąpiły po przejęciu placówek przez dyrektora generalnego RegalCare, Eliego Mirlisa.

Według śledztwa The Boston Globe po pandemii RegalCare aktywnie kupowała domy opieki w Massachusetts, ograniczała koszty, a jakość opieki w wielu placówkach pogorszyła się. Dziennikarze poinformowali również o znacznym ograniczeniu wydatków na usługi pielęgniarskie i inne, podczas gdy środki kierowano do powiązanych firm należących do Mirlisa.

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