W Wielkiej Brytanii badacze z University College London przeanalizowali dane ponad 6 tys. osób i wykryli związek między utratą co najmniej 5% masy ciała w średnim wieku a lepszymi wskaźnikami zdrowia metabolicznego i sercowo-naczyniowego w późniejszym wieku. O wynikach badania informuje The Guardian.

Porównano wskaźniki w wieku 62 lat

Uczestnikami badania były osoby urodzone w Wielkiej Brytanii w 1958 roku. Naukowcy określili najwyższy wskaźnik masy ciała, jaki uczestnicy osiągnęli do 42. roku życia, a następnie sprawdzili, czy do 50. roku życia stracili lub przybrali co najmniej 5% masy ciała oraz czy różnica ta utrzymała się w wieku 55 lat.

W wieku 62 lat u osób z nadwagą, które schudły między 40. a 50. rokiem życia, poziom cholesterolu, ciśnienie krwi i markery stanu zapalnego były podobne do wskaźników osób, które przez całe życie utrzymywały zdrową masę ciała. Parametry te są ważnymi wskaźnikami zdrowia sercowo-naczyniowego i metabolicznego.

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Ograniczenia badania

Główna autorka pracy, Charis Bridger-Staatz z UCL Centre for Longitudinal Studies, oświadczyła, że nawet umiarkowane zmniejszenie masy ciała u osób po pięćdziesiątce może poprawić jakość życia i potencjalnie zmniejszyć ryzyko problemów z sercem. Jednocześnie badacze podkreślili, że było to badanie obserwacyjne, dlatego nie pozwala ono ustalić związku przyczynowo-skutkowego.

Współautorka badania Laura Gimeno zaznaczyła, że wyniki wskazują na możliwe długoterminowe korzyści z utraty masy ciała. Zwróciła również uwagę, że dalsze zwiększanie masy ciała w średnim wieku było konsekwentnie związane z najszybszym pogorszeniem wskaźników zdrowia sercowo-naczyniowego i metabolicznego.

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