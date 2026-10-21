В Великобритании исследователи Университетского колледжа Лондона проанализировали данные более 6 тысяч человек и выявили связь между потерей как минимум 5% массы тела в среднем возрасте и лучшими показателями метаболического и сердечно-сосудистого здоровья в старшем возрасте. О результатах исследования сообщает The Guardian.

Сравнили показатели в 62 года

Участниками исследования были люди, родившиеся в Великобритании в 1958 году. Ученые определили наивысший индекс массы тела, которого участники достигли к 42 годам, а затем проверили, потеряли ли они или набрали как минимум 5% веса к 50 годам и сохранялась ли эта разница в 55 лет.

В 62 года у людей с избыточным весом, похудевших в период с 40 до 50 лет, уровни холестерина, артериального давления и маркеры воспаления были схожи с показателями тех, кто на протяжении жизни поддерживал здоровый вес. Эти параметры являются важными показателями сердечно-сосудистого и метаболического здоровья.

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Ограничения исследования

Ведущий автор работы Чарис Бриджер-Стаатц из Центра лонгитюдных исследований UCL заявила, что даже умеренное снижение веса у людей в возрасте 50 лет может улучшить качество жизни и потенциально снизить риск проблем с сердцем. В то же время исследователи подчеркнули, что это наблюдательное исследование, поэтому оно не позволяет установить причинно-следственную связь.

Соавтор исследования Лаура Химено отметила, что результаты свидетельствуют о возможных долгосрочных преимуществах снижения веса. Она также обратила внимание, что дальнейшее увеличение веса в среднем возрасте последовательно связывалось с наиболее быстрым ухудшением показателей сердечно-сосудистого и метаболического здоровья.

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