Policja Gwinei Bissau przeszukała siedzibę Bandim Health Project w stolicy kraju, Bissau, i skonfiskowała partię szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, przeznaczonych do szczepienia dzieci. Operację przeprowadzono w ramach dochodzenia dotyczącego okoliczności związanych z tą partią preparatów, informuje Ars Technica.

Dochodzenie w sprawie partii szczepionek

Policja sądowa kraju oświadczyła, że konfiskata szczepionek jest czynnością śledczą. Urząd podkreślił, że sam fakt konfiskaty nie pozwala wyciągać wniosków o naruszeniach dotyczących jakości, bezpieczeństwa lub skuteczności preparatów.

Bandim Health Project kierują duńscy badacze Peter Aaby i Christine Stabell Benn. Planowali oni przeprowadzić w Gwinei Bissau badanie dotyczące szczepienia noworodków przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Według publikacji międzynarodowi eksperci zdrowia publicznego uznali projekt tego badania za nieetyczny, ponieważ mógł on potencjalnie narazić tysiące niemowląt na ryzyko zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B.

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Brak zgody na badanie

W styczniu realizację planów wstrzymano po szerokiej krytyce. Wcześniej w tym miesiącu Rolling Stone poinformował, że amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób mogły zarezerwować pod koniec września kolejne 1,6 mln dolarów na kontynuację projektu. Wcześniej CDC ogłosiły przyznanie badaczom grantu w wysokości 1,6 mln dolarów na przeprowadzenie próby.

Minister zdrowia Gwinei Bissau Kinyin Nanto oświadczył, że rząd nadal nie zezwolił na przeprowadzenie badania. Podkreślił, że inicjatywy naukowe z udziałem ludzi, zwłaszcza dzieci, muszą być zgodne z krajowym prawodawstwem, międzynarodowymi zasadami etycznymi oraz wymogami dotyczącymi oceny i zatwierdzenia.

Duńskie władze również badają działalność Aaby’ego i Stabell Benn w związku z prawdopodobnymi naruszeniami rzetelności naukowej.

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