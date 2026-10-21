Полиция Гвинеи-Бисау провела обыск в помещениях Bandim Health Project в столице Бисау и изъяла партию вакцин против гепатита B, предназначенных для вакцинации детей. Операция была проведена в рамках расследования обстоятельств, связанных с этой партией препаратов, сообщает Ars Technica.

Расследование в отношении партии вакцин

Судебная полиция страны заявила, что изъятие вакцин является следственным действием. В ведомстве подчеркнули, что сам факт изъятия не позволяет делать выводы о нарушениях, касающихся качества, безопасности или эффективности препаратов.

Bandim Health Project возглавляют датские исследователи Петер Ааби и Кристине Стабелл Бенн. Они планировали провести в Гвинее-Бисау исследование вакцинации новорождённых против гепатита B. По данным издания, международные эксперты в области общественного здравоохранения называли дизайн этого исследования неэтичным, поскольку он потенциально мог подвергнуть тысячи младенцев риску заражения гепатитом B.

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Разрешения на исследование нет

В январе реализацию планов остановили после широкой критики. Ранее в этом месяце Rolling Stone сообщил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США могли зарезервировать в конце сентября ещё 1,6 млн долларов для продолжения проекта. Ранее CDC объявили о предоставлении исследователям гранта в размере 1,6 млн долларов для проведения испытания.

Министр здравоохранения Гвинеи-Бисау Киньин Нанто заявил, что правительство до сих пор не разрешило проведение исследования. Он подчеркнул, что научные инициативы с участием людей, особенно детей, должны соответствовать национальному законодательству, международным этическим принципам и требованиям по оценке и одобрению.

Датские власти также расследуют деятельность Ааби и Стабелл Бенн в связи с вероятными нарушениями научной добросовестности.

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