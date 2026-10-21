几内亚比绍警方查获乙肝疫苗——Ars Technica

几内亚比绍警方搜查了首都比绍的 Bandim Health Project 办公场所，并查获了一批用于为儿童接种的乙型肝炎疫苗。此次行动是在调查与该批药物有关情况的框架内实施的，Ars Technica 报道。

针对该批疫苗的调查

该国司法警察表示，查获疫苗是一项侦查行动。该部门强调，仅凭查获这一事实，不能就药物的质量、安全性或有效性是否存在违规作出结论。

Bandim Health Project 由丹麦研究人员彼得·阿比和克里斯蒂娜·斯塔贝尔·本领导。他们计划在几内亚比绍开展一项针对新生儿接种乙型肝炎疫苗的研究。据该媒体报道，国际公共卫生专家称这项研究的设计不符合伦理，因为它可能使数千名婴儿面临感染乙型肝炎的风险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

尚未获得开展研究的许可

今年1月，在受到广泛批评后，这些计划的实施被叫停。本月早些时候，《滚石》报道称，美国疾病控制与预防中心可能在9月底又预留了160万美元，用于继续该项目。此前，CDC 宣布向研究人员提供160万美元的拨款，以开展这项试验。

几内亚比绍卫生部长金因·南托表示，政府至今尚未批准开展这项研究。他强调，涉及人的科学倡议，尤其是涉及儿童的倡议，必须符合国家立法、国际伦理原则以及评估和批准要求。

丹麦当局也正在调查阿比和斯塔贝尔·本的活动，调查与可能违反科研诚信有关。

关注我们在