Поліція Гвінеї-Бісау вилучила вакцини проти гепатиту В — Ars Technica

Поліція Гвінеї-Бісау провела обшук у приміщеннях Bandim Health Project у столиці Бісау та вилучила партію вакцин проти гепатиту В, призначених для вакцинації дітей. Операцію здійснили в межах розслідування обставин, пов’язаних із цією партією препаратів, повідомляє Ars Technica.

Розслідування щодо партії вакцин

Судова поліція країни заявила, що вилучення вакцин є слідчою дією. У відомстві наголосили, що сам факт вилучення не дозволяє робити висновки про порушення щодо якості, безпеки чи ефективності препаратів.

Bandim Health Project очолюють данські дослідники Петер Аабі та Крістіне Стабелл Бенн. Вони планували провести в Гвінеї-Бісау дослідження вакцинації новонароджених проти гепатиту В. За даними видання, міжнародні експерти з охорони здоров’я називали дизайн цього дослідження неетичним, оскільки він потенційно міг наражати тисячі немовлят на ризик зараження гепатитом В.

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Дозволу на дослідження немає

У січні реалізацію планів зупинили після широкої критики. Раніше цього місяця Rolling Stone повідомив, що Центри з контролю та профілактики захворювань США могли зарезервувати наприкінці вересня ще 1,6 млн доларів для продовження проєкту. Раніше CDC оголосили про надання дослідникам гранту на 1,6 млн доларів для проведення випробування.

Міністр охорони здоров’я Гвінеї-Бісау Кіньїн Нанто заявив, що уряд досі не дозволив проведення дослідження. Він наголосив, що наукові ініціативи за участю людей, особливо дітей, мають відповідати національному законодавству, міжнародним етичним принципам і вимогам щодо оцінки та схвалення.

Данська влада також розслідує діяльність Аабі та Стабелл Бенн у зв’язку з імовірними порушеннями наукової доброчесності.

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