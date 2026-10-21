В Австралии исследователи Сиднейского университета предложили выделить возможный подтип расстройства настроения — циркадную депрессию, связанную с внутренним 24-часовым биологическим ритмом. В исследовании, опубликованном в The British Journal of Psychiatry, примерно один из четырёх участников с тяжёлой, рецидивирующей или устойчивой депрессией соответствовал критериям этого подтипа, сообщает ABC News.

Признаки предложенного подтипа

Команда учёных проанализировала клинические и генетические данные 11 380 австралийцев, участвовавших в долгосрочном национальном исследовании депрессии. Согласно самооценкам, 2 604 участника сообщили как минимум о трёх характеристиках, которые авторы работы определили как критерии циркадной депрессии.

К ним относятся пробуждение с ощущением сильной усталости, вечерний хронотип, или склонность быть «совой», сезонный характер заболевания, более поздний сон, более продолжительный сон во время депрессивных эпизодов и «социальный джетлаг» — существенная разница в графике сна в рабочие и свободные дни.

Руководительница исследования Эмилиана Тонини заявила, что участники с такими характеристиками чаще сообщали о более тяжёлых симптомах. Речь, в частности, идёт о более раннем начале заболевания, маниакальных симптомах, суицидальности, увеличении веса во время эпизодов ухудшения и более сложном течении расстройства. Исследование также указывает на возможные различия генетического профиля, в частности на более высокий генетический риск синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

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Необходимы дополнительные исследования

Психиатр Университета Нового Южного Уэльса Филип Митчелл, не участвовавший в работе, отметил, что доказательств пока недостаточно для внедрения циркадной депрессии в клиническую практику как отдельного подтипа. По его словам, её признаки частично пересекаются с признанным подтипом — атипичной депрессией, поэтому необходимы более чёткие критерии разграничения и международные исследования.

Авторы предполагают, что пациенты с такими характеристиками могут хуже реагировать на традиционные антидепрессанты, однако подчёркивают: этот вывод основан на самооценках участников и требует дальнейшей проверки. Среди потенциальных подходов исследователи назвали мелатонин, антидепрессанты, направленные на мелатониновую систему, светотерапию и поведенческие изменения. Циркадная депрессия в настоящее время не включена в американское Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам как самостоятельный диагноз.

Учёные и независимые эксперты согласились, что пациентов с депрессией следует спрашивать об особенностях их суточного ритма. В то же время такой подход должен дополнять, а не заменять, традиционное лечение депрессии.

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