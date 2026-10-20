Systematyczny przegląd pięciu badań z udziałem niemal 24 tys. kobiet powiązał terapię hormonalną po menopauzie z większą częstotliwością napadów migreny i dłuższym czasem trwania epizodów. Wyniki zostaną przedstawione na dorocznym spotkaniu The Menopause Society, które odbędzie się 20–24 października 2026 roku w San Diego w USA, informuje News-Medical.

Co wykazała analiza

Naukowcy oceniali, jak terapia hormonalna wiąże się z występowaniem, nasileniem, częstotliwością i czasem trwania migreny, a także ze stosowaniem leków przeciwbólowych przez kobiety po menopauzie. Uwzględnili dane niezależnie od sposobu podawania terapii hormonalnej.

Średnia częstość występowania migreny w połączonej analizie wyniosła 18,94%. Jednocześnie badacze nie stwierdzili statystycznie istotnych różnic ani w liczbie leków przeciwbólowych przyjmowanych przez kobiety co miesiąc, ani w ocenach nasilenia migreny.

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Potrzebne są badania kliniczne

Według autorów potrzebne są dalsze badania kliniczne, aby lepiej zrozumieć mechanizmy tego związku i dobrać skuteczniejsze leczenie. Według przytoczonych danych migrena dotyka 10–29% kobiet w okresie przejścia menopauzalnego i może występować częściej, zwłaszcza w perimenopauzie, z powodu nieprzewidywalnego spadku poziomu estrogenu.

Dyrektorka medyczna The Menopause Society, Stephanie Faubion, podkreśliła, że terapia hormonalna pozostaje najskuteczniejszą metodą leczenia objawów naczynioruchowych menopauzy, w tym uderzeń gorąca, i może być bezpiecznie stosowana przez wiele kobiet z migreną. Ostrzegła, że kobiety z migreną mogą częściej zgłaszać się po leczenie objawów menopauzy, dlatego potrzebne są dodatkowe badania, aby wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu terapii na przebieg migreny.

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