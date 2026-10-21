Departament Stanu USA podniósł poziom zaleceń dotyczących podróży do Kenii z drugiego do trzeciego z powodu zagrożeń dla zdrowia i wezwał Amerykanów do ponownego rozważenia konieczności podróży do tego kraju. Poziom trzeci oznacza zalecenie ponownego rozważenia podróży, podczas gdy na poziomie drugim zaleca się zachowanie zwiększonej ostrożności.

Jak informuje TimesLIVE, powołując się na Reuters, w zaleceniach wymieniono również ryzyko przestępczości, porwań, terroryzmu, niepokojów społecznych oraz problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W niektórych rejonach Kenii poziom ryzyka jest wyższy.

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Przypadki Eboli w Kenii

W niedzielę Kenia potwierdziła kolejny przypadek Eboli, przez co łączna liczba zakażonych w kraju wzrosła do ośmiu. Kraj znajduje się w stanie podwyższonej gotowości z powodu znacznego ogniska choroby, którego epicentrum jest Demokratyczna Republika Konga.

Rozprzestrzenianie się w DR Konga

Tego samego dnia DR Konga poinformowała, że ognisko rozprzestrzeniło się na ósmą prowincję — Ubangi Północne. W zaleceniach USA zaznaczono również, że usługi medyczne w Kenii są ograniczone i często niedostępne na obszarach wiejskich, a placówki medyczne często nie mają wystarczających zapasów leków i sprzętu.

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