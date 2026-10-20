激素治疗与更频繁的偏头痛有关——News-Medical

一项涵盖近2.4万名女性的五项研究系统综述显示，绝经后激素治疗与偏头痛发作频率更高及发作持续时间更长有关。研究结果将于2026年10月20日至24日在美国圣迭戈举行的The Menopause Society年度会议上发布，News-Medical报道。

分析显示了什么

研究人员评估了激素治疗与绝经后女性偏头痛的发生、严重程度、频率和持续时间，以及止痛药使用之间的关联。他们纳入了不论激素治疗给药方式的数据。

合并分析中偏头痛的平均发生率为18.94%。同时，研究人员发现，女性每月使用的镇痛药数量和偏头痛严重程度评分方面均没有统计学显著差异。

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需要开展临床试验

作者认为，为更好地理解这种关联的机制并选择更有效的治疗方法，需要开展进一步的临床研究。根据所引数据，偏头痛影响处于绝经过渡期的10%至29%的女性，并且由于雌激素水平不可预测地下降，偏头痛可能会变得更频繁，尤其是在围绝经期。

The Menopause Society医学主任斯蒂芬妮·福比恩强调，激素治疗仍是治疗更年期血管舒缩症状、包括潮热在内的最有效方法，并且许多患有偏头痛的女性可以安全使用。她警告说，患有偏头痛的女性可能更常寻求更年期症状治疗，因此还需要更多研究，才能就该疗法对偏头痛病程的影响得出结论。

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