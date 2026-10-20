Гормональную терапию связали с более частыми мигренями — News-Medical

Систематический обзор пяти исследований с участием почти 24 тысяч женщин связал гормональную терапию после менопаузы с большей частотой приступов мигрени и большей продолжительностью эпизодов. Результаты представят на ежегодной встрече The Menopause Society, которая пройдет 20–24 октября 2026 года в Сан-Диего, США, сообщает News-Medical.

Что показал анализ

Исследователи оценивали, как гормональная терапия связана с возникновением, тяжестью, частотой и продолжительностью мигрени, а также с приемом обезболивающих женщинами в постменопаузе. Они учитывали данные независимо от способа введения гормональной терапии.

Средняя частота мигрени в объединенном анализе составила 18,94%. В то же время исследователи не выявили статистически значимых различий ни в количестве анальгетиков, которые женщины принимали ежемесячно, ни в оценках тяжести мигрени.

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Необходимы клинические испытания

По оценке авторов, для лучшего понимания механизмов такой связи и подбора более эффективного лечения необходимы дальнейшие клинические исследования. Согласно приведенным данным, мигрень затрагивает 10–29% женщин во время менопаузального перехода и может становиться более частой, особенно в перименопаузе, из-за непредсказуемого снижения уровня эстрогена.

Медицинский директор The Menopause Society Стефани Фобион подчеркнула, что гормональная терапия остается наиболее эффективным методом лечения вазомоторных симптомов менопаузы, в частности приливов, и может безопасно применяться многими женщинами с мигренью. Она предостерегла, что женщины с мигренью могут чаще обращаться за лечением симптомов менопаузы, поэтому для выводов о влиянии терапии на течение мигрени необходимы дополнительные исследования.

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