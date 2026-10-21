В Германии пациентам с обязательным медицинским страхованием, возможно, придется дольше ждать приема у врачей-специалистов из-за планируемых изменений в финансировании системы здравоохранения. Об этом сообщает The Local Germany со ссылкой на Национальную ассоциацию врачей системы обязательного медицинского страхования Германии (KBV).

Страна вводит масштабные меры по сокращению расходов, чтобы закрыть пробелы в финансировании и стабилизировать систему обязательного медицинского страхования. В KBV считают, что эти шаги могут повлиять на амбулаторную помощь и доступность приемов у специалистов.

Сокращения в амбулаторном секторе

Председатель KBV Андреас Гассен заявил изданию Bild, что из-за сокращения финансирования амбулаторной помощи было отменено более 50 млн приемов. По его словам, нехватка доступных записей для людей с обязательным страхованием может усиливаться в последующие годы.

По оценке KBV, запланированные сокращения в амбулаторном секторе только в 2027 году составят около 2,7 млрд евро. Значительную часть экономии планируется обеспечить ограничением расходов.

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Фиксированное количество записей

Ассоциация также раскритиковала намерение обязать врачебные практики сообщать службе записи фиксированное количество свободных приемов для пациентов с обязательным страхованием. Сейчас практики сами определяют, сколько доступных записей передавать в систему, однако с 2027 года для них должны установить определенное количество.

Гассен заявил, что резервирование фиксированной квоты для центральной службы записи не обязательно ускорит доступ пациентов к врачу. По его мнению, приемы, зарезервированные для сервиса, могут перестать быть доступными непосредственно в практиках. Он призвал увеличить финансирование амбулаторной помощи, чтобы создать дополнительные возможности для приема пациентов.

Политики ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии призвали принять меры, чтобы доступ к специалисту не зависел от вида медицинского страхования. Представитель СДПГ по вопросам здравоохранения Кристос Панцазис заявил, что определяющим критерием должна быть медицинская срочность.

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