В больнице Clalit-Beilinson в Израиле 42-летней Ольге Мойсе применили систему EASEE для лечения эпилепсии. Она стала первой пациенткой за пределами Европы, получившей такое лечение, сообщает Jerusalem Post.

Стимуляция без проникновения в мозг

Система EASEE была впервые разработана в Германии компанией PRECISIS. Она предназначена для электрической стимуляции очага эпилептической активности снаружи черепа — без вскрытия черепной коробки и введения электродов в мозг.

Директор отделения функциональной нейрохирургии больницы Идит Тамир заявила, что технология потенциально может существенно сокращать количество приступов. По ее словам, система продемонстрировала результаты, сопоставимые с улучшениями от инвазивных устройств нейростимуляции, и для надлежащим образом отобранных пациентов может быть альтернативой таким методам.

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Первые результаты лечения

Мойса живет с эпилепсией 15 лет и не достигла полного контроля над приступами с помощью медикаментов. В материале отмечается, что примерно треть из 100 тысяч людей с эпилепсией в Израиле не достигают достаточного контроля приступов лекарствами.

Процедуру провели 31 августа. С тех пор у пациентки не было приступов, однако полностью оценивать эффективность лечения еще рано. По словам ее сына Саши, устройство сейчас работает на низком уровне стимуляции, чтобы организм постепенно адаптировался к ней; понять результат можно будет через несколько месяцев.

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