W szpitalu Clalit-Beilinson w Izraelu zastosowano system EASEE w leczeniu epilepsji u 42-letniej Olgi Mojsy. Została ona pierwszą pacjentką poza Europą, która otrzymała takie leczenie, informuje Jerusalem Post.

Stymulacja bez ingerencji w mózg

System EASEE został po raz pierwszy opracowany w Niemczech przez firmę PRECISIS. Jest przeznaczony do elektrycznej stymulacji ogniska aktywności epileptycznej z zewnątrz czaszki — bez otwierania czaszki i wprowadzania elektrod do mózgu.

Dyrektorka oddziału neurochirurgii funkcjonalnej szpitala Idit Tamir oświadczyła, że technologia może potencjalnie znacząco zmniejszać liczbę napadów. Jak zaznaczyła, system wykazał wyniki porównywalne z poprawą uzyskiwaną dzięki inwazyjnym urządzeniom do neurostymulacji i dla odpowiednio dobranych pacjentów może stanowić alternatywę dla takich metod.

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Pierwsze wyniki leczenia

Mojsa żyje z epilepsją od 15 lat i nie osiągnęła pełnej kontroli nad napadami za pomocą leków. W materiale zaznaczono, że około jedna trzecia ze 100 tysięcy osób z epilepsją w Izraelu nie uzyskuje wystarczającej kontroli napadów dzięki lekom.

Procedurę przeprowadzono 31 sierpnia. Od tego czasu pacjentka nie miała napadów, jednak na pełną ocenę skuteczności leczenia jest jeszcze za wcześnie. Według jej syna Saszy urządzenie działa obecnie na niskim poziomie stymulacji, aby organizm stopniowo się do niej przystosował; wynik będzie można ocenić za kilka miesięcy.

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