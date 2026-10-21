В Ізраїлі вперше за межами Європи застосували систему EASEE — Jerusalem Post

У лікарні Clalit-Beilinson в Ізраїлі 42-річній Ользі Мойсі застосували систему EASEE для лікування епілепсії. Вона стала першою пацієнткою за межами Європи, яка отримала таке лікування, повідомляє Jerusalem Post.

Стимуляція без проникнення в мозок

Систему EASEE вперше розробила в Німеччині компанія PRECISIS. Вона призначена для електричної стимуляції осередку епілептичної активності ззовні черепа — без розкриття черепної коробки та введення електродів у мозок.

Директорка відділення функціональної нейрохірургії лікарні Ідіт Тамір заявила, що технологія потенційно може істотно зменшувати кількість нападів. За її словами, система продемонструвала результати, зіставні з поліпшеннями від інвазивних пристроїв нейростимуляції, і для належно відібраних пацієнтів може бути альтернативою таким методам.

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Перші результати лікування

Мойса живе з епілепсією 15 років і не досягла повного контролю над нападами за допомогою медикаментів. У матеріалі зазначено, що приблизно третина зі 100 тисяч людей з епілепсією в Ізраїлі не досягають достатнього контролю нападів ліками.

Процедуру провели 31 серпня. Відтоді у пацієнтки не було нападів, однак повністю оцінювати ефективність лікування ще зарано. За словами її сина Саші, пристрій наразі працює на низькому рівні стимуляції, щоб організм поступово адаптувався до неї; зрозуміти результат можна буде за кілька місяців.

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