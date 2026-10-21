Исследование в США с участием 461 682 человек в возрасте от 50 до 71 года не выявило общей связи между более высоким потреблением ультраобработанных продуктов и более высокой заболеваемостью колоректальным раком. В то же время анализ отдельных групп продуктов показал разные ассоциации: мясо из ультраобработанных источников связывали с более высокой заболеваемостью, а цельнозерновые и молочные продукты из этой категории — с более низкой, сообщает ScienceDaily.

Наблюдение длилось почти 19 лет

Исследователи во главе с Эррикой Лофтфилд из Национального института рака США использовали данные NIH-AARP Diet and Health Study. Работа была опубликована 15 октября в открытом журнале PLOS Medicine.

Участники заполняли анкеты о частоте потребления различных продуктов в 1995–1996 годах, а состояние их здоровья отслеживали до 2018 года. Медианная продолжительность наблюдения составила 18,8 года.

Ученые отметили, что эта широкая категория включает очень разные продукты, поэтому сама степень промышленной обработки не всегда отражает возможную связь пищи со здоровьем.

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Значение имел состав продуктов

Большее потребление цельнозерновых продуктов, клетчатки, молочных продуктов и кальция из ультраобработанных источников ассоциировалось с более низкой заболеваемостью колоректальным раком. В то же время большее количество мяса из ультраобработанных источников было связано с более высокой заболеваемостью.

Отдельный анализ показал: замена 10% ультраобработанной пищи по весу минимально обработанными продуктами ассоциировалась со снижением заболеваемости на 2%. Авторы подчеркнули, что это наблюдательное исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи.

Результаты также имеют ограничения: преобладающую часть участников составляли пожилые белые американцы, а данные о питании собирали только в начале исследования. Поэтому ученые не могли учесть изменения рациона в последующие десятилетия.

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