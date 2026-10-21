Badanie w USA z udziałem 461 682 osób w wieku od 50 do 71 lat nie wykazało ogólnego związku między większym spożyciem żywności ultraprzetworzonej a wyższą zapadalnością na raka jelita grubego. Jednocześnie analiza poszczególnych grup produktów wykazała różne zależności: mięso ze źródeł ultraprzetworzonych wiązano z wyższą zapadalnością, a produkty pełnoziarniste i nabiał z tej kategorii — z niższą, informuje ScienceDaily.

Obserwacja trwała niemal 19 lat

Naukowcy pod kierownictwem Erikky Loftfield z Narodowego Instytutu Raka USA wykorzystali dane z badania NIH-AARP Diet and Health Study. Praca została opublikowana 15 października w otwartym czasopiśmie PLOS Medicine.

Uczestnicy wypełniali w latach 1995–1996 kwestionariusze dotyczące częstości spożywania różnych produktów, a ich stan zdrowia monitorowano do 2018 roku. Mediana czasu obserwacji wyniosła 18,8 roku.

Naukowcy zaznaczyli, że ta szeroka kategoria obejmuje bardzo różne produkty, dlatego sam stopień przetworzenia przemysłowego nie zawsze odzwierciedla możliwy związek żywności ze zdrowiem.

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Znaczenie miał skład produktów

Większe spożycie produktów pełnoziarnistych, błonnika, nabiału i wapnia ze źródeł ultraprzetworzonych wiązało się z niższą zapadalnością na raka jelita grubego. Natomiast większa ilość mięsa ze źródeł ultraprzetworzonych była związana z wyższą zapadalnością.

Osobna analiza wykazała, że zastąpienie 10% żywności ultraprzetworzonej pod względem masy produktami minimalnie przetworzonymi wiązało się ze spadkiem zapadalności o 2%. Autorzy podkreślili, że to badanie obserwacyjne nie ustala bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego.

Wyniki mają również ograniczenia: przeważającą część uczestników stanowili starsi biali Amerykanie, a dane dotyczące diety zebrano tylko na początku badania. Dlatego naukowcy nie mogli uwzględnić zmian w diecie w kolejnych dekadach.

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