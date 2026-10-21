由于计划对医疗体系融资进行改革，德国法定医疗保险患者预约专科医生的等待时间可能会更长。据The Local Germany报道，该消息援引德国法定医疗保险医师全国协会（KBV）的说法。

德国正在实施大规模削减开支措施，以填补资金缺口并稳定法定医疗保险体系。KBV认为，这些措施可能会影响门诊医疗服务以及专科医生预约的可获得性。

门诊领域削减

KBV主席安德烈亚斯·加森向《图片报》表示，由于门诊医疗资金被削减，超过5000万次预约被取消。他说，法定保险参保人员可预约时段不足的问题可能会在未来几年加剧。

KBV估计，仅在2027年，门诊领域计划实施的削减金额就将达到约27亿欧元。相当大一部分节省计划通过限制支出来实现。

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固定数量的预约名额

该协会还批评了一项计划，即要求医疗诊所向预约服务机构报告固定数量、面向法定保险患者的空闲预约名额。目前，诊所自行决定向系统提交多少可用时段，但从2027年起，将为其设定一定数量。

加森表示，为中央预约服务预留固定配额未必会加快患者获得医生诊疗的速度。他认为，为该服务预留的预约可能不再能直接在诊所获得。他呼吁增加门诊医疗资金，以创造更多接诊患者的机会。

来自基民盟/基社盟和德国社会民主党的政治人士呼吁采取措施，确保获得专科医生诊疗的机会不取决于医疗保险类型。德国社民党卫生事务发言人克里斯托斯·潘察齐斯表示，决定性标准应是医疗紧迫性。

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