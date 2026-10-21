W Niemczech pacjenci objęci ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą dłużej czekać na wizyty u lekarzy specjalistów z powodu planowanych zmian w finansowaniu systemu ochrony zdrowia. Informuje o tym The Local Germany, powołując się na Krajowe Stowarzyszenie Lekarzy Ustawowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Niemiec (KBV).

Kraj wprowadza szeroko zakrojone działania oszczędnościowe, aby zniwelować luki w finansowaniu i ustabilizować system ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. KBV uważa, że kroki te mogą wpłynąć na opiekę ambulatoryjną i dostępność wizyt u specjalistów.

Cięcia w sektorze ambulatoryjnym

Przewodniczący KBV Andreas Gassen powiedział dziennikowi Bild, że z powodu ograniczenia finansowania opieki ambulatoryjnej odwołano ponad 50 mln wizyt. Według niego niedobór dostępnych terminów dla osób z ustawowym ubezpieczeniem może pogłębiać się w kolejnych latach.

Według szacunków KBV planowane cięcia w sektorze ambulatoryjnym tylko w 2027 roku wyniosą około 2,7 mld euro. Znaczną część oszczędności planuje się uzyskać poprzez ograniczenie wydatków.

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Stała liczba terminów

Stowarzyszenie skrytykowało również zamiar zobowiązania praktyk lekarskich do zgłaszania do serwisu rezerwacji wizyt stałej liczby wolnych terminów dla pacjentów z ustawowym ubezpieczeniem. Obecnie praktyki same określają, ile dostępnych terminów przekazują do systemu, jednak od 2027 roku ma zostać dla nich ustalona określona liczba.

Gassen stwierdził, że zarezerwowanie stałej puli dla centralnego serwisu rezerwacji niekoniecznie przyspieszy dostęp pacjentów do lekarza. Jego zdaniem terminy zarezerwowane dla serwisu mogą przestać być dostępne bezpośrednio w praktykach. Wezwał do zwiększenia finansowania opieki ambulatoryjnej, aby stworzyć dodatkowe możliwości przyjmowania pacjentów.

Politycy CDU/CSU i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec wezwali do podjęcia działań, aby dostęp do specjalisty nie zależał od rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego. Rzecznik SPD ds. ochrony zdrowia Christos Panzazis stwierdził, że decydującym kryterium powinna być pilność medyczna.

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