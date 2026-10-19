Исследователи установили возможный механизм, посредством которого генетический вариант APOE4, связанный с повышенным риском болезни Альцгеймера с поздним началом, может способствовать накоплению жировых капель в клетках мозга. Работа команды нейробиолога Ли-Хуэй Цай из Массачусетского технологического института указывает на нарушение Wnt-сигналинга в олигодендроцитах — клетках, формирующих миелиновую оболочку нервных волокон, сообщает Live Science.

Нарушение транспорта липидов

Ген APOE кодирует белки, участвующие в транспортировке жиров в организме и мозге. По данным исследователей, белки, связанные с вариантом APOE4, хуже выполняют эту функцию. Носительство APOE4 связывают с увеличением риска болезни Альцгеймера с поздним началом в три—12 раз.

Ранее команда выявила накопление холестерина в астроцитах — клетках, поддерживающих работу нейронов. В другом исследовании APOE4 также вызывал накопление холестерина в олигодендроцитах. У лабораторных мышей препарат, помогавший этим клеткам избавляться от избытка холестерина, улучшал формирование миелина и результаты когнитивных тестов.

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Роль Wnt-сигналинга

В новой работе, опубликованной в журнале Cell Stem Cell, ученые вырастили из стволовых клеток олигодендроциты с APOE4 и поочередно изменяли активность отдельных генов. Скрининг указал на сигнальный путь Wnt, обеспечивающий взаимодействие между клетками. В частности, выключение гена DKK1, сдерживающего этот сигнальный путь, уменьшило количество жировых капель в клетках.

В образцах ткани мозга доноров-носителей APOE4 обнаружили признаки сниженного Wnt-сигналинга. Дальнейшие эксперименты дали основания предположить, что APOE4 может уменьшать запас белка, необходимого для передачи Wnt-сигналов: этот белок расщеплялся ферментом, уровень которого повышался под воздействием APOE4. У мышей блокирование фермента восстанавливало Wnt-сигналинг, уменьшало накопление жира и улучшало формирование миелина. Авторы подчеркивают, что результаты еще не подтверждены у людей.

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