Исследователи Mayo Clinic в сотрудничестве с Virginia Tech выделили пять биологически различных подтипов метаболически-ассоциированной стеатотической болезни печени (MASLD). Они связаны с разным риском сердечных заболеваний, печеночной недостаточности, рака и необходимости трансплантации печени, сообщает ScienceDaily.

Анализ данных более 4,6 тысячи пациентов

MASLD, которую ранее называли неалкогольной жировой болезнью печени, развивается из-за накопления избыточного жира в печени. Заболевание часто не имеет заметных симптомов, однако у части людей оно может прогрессировать до воспаления, рубцевания тканей, цирроза и необратимого поражения органа.

Результаты исследования опубликовали в Nature Communications. Ученые проанализировали данные генетического секвенирования и медицинскую информацию более чем 4,6 тысячи пациентов с MASLD. Они учитывали уровни печеночных ферментов, индекс массы тела, показатели липидов в крови, а также сопутствующие состояния, в том числе диабет, депрессию и апноэ сна.

С помощью компьютерных моделей команда искала закономерности между генетическими характеристиками и клиническими данными. Это позволило определить пять групп пациентов, различающихся основными биологическими механизмами развития болезни.

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Генетические формы несут более высокие риски

Часть подтипов тесно связана с ожирением и диабетом, тогда как другие, по выводам исследователей, могут быть обусловлены наследуемыми генетическими различиями. Генетические формы MASLD ассоциировались с большей вероятностью прогрессирования до тяжелого поражения печени — даже у людей без привычных метаболических факторов риска.

Исследователи также выявили связи отдельных подтипов MASLD с депрессией, апноэ сна и мигренью. В то же время эти результаты не доказывают, что жировая болезнь печени непосредственно вызывает такие состояния.

Ученые планируют проверить выводы на более крупных и разнообразных группах пациентов, а также выяснить, по-разному ли подтипы реагируют на лечение, в частности на агонисты рецепторов GLP-1, которые применяют при сахарном диабете второго типа и ожирении.

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