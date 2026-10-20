Исследование с участием 8783 взрослых в Канаде выявило связь между более высоким потреблением ультраобработанных продуктов и МРТ-признаками сосудистого поражения мозга. Участникам было от 35 до 69 лет, и у них не было диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает ScienceAlert.

Ученые проанализировали анкеты о питании, МРТ головного мозга, показатели жировой ткани и результаты когнитивных тестов. Указанные участниками продукты классифицировали по степени обработки; изучаемая категория включала многие промышленно изготовленные продукты.

Что показали МРТ-сканы

Среди людей с наиболее высоким потреблением таких продуктов МРТ-признаки сосудистого поражения мозга выявили примерно у одного из девяти участников. В группе с наименьшим потреблением этот показатель составил примерно один случай на 12 человек.

Исследователи оценивали два типа изменений: участки повышенного сигнала в белом веществе мозга, которое обеспечивает передачу сигналов между его отделами, а также зоны повреждения тканей из-за нарушения кровоснабжения. Такие изменения могут быть заметны на МРТ даже без очевидных симптомов.

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Связь сохранялась в основном анализе после учета возраста, курения, физической активности, дохода, образования, гипертонии и диабета. Дополнительный учет общего объема жировой ткани и висцерального жира существенно не изменил результаты.

Ограничения исследования

В то же время более высокий уровень потребления ультраобработанной пищи не продемонстрировал устойчивой связи с результатами тестов на память и мышление. Одним из возможных объяснений является то, что МРТ может фиксировать изменения тканей раньше, чем они отражаются на когнитивных показателях.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь. Данные о рационе, МРТ и когнитивных функциях собирались во время одного визита, поэтому невозможно установить, предшествовали ли пищевые привычки изменениям в мозге. Кроме того, когда потребление ультраобработанной пищи рассчитывали как долю от общей калорийности или от всех порций пищи, статистическая связь слабела и преимущественно теряла значимость.

Работа опубликована в журнале JAMA Network Open. Для проверки того, может ли снижение потребления ультраобработанных продуктов изменить такие показатели, необходимы длительные наблюдения и исследования с изменением рациона участников.

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