Dana-Farber Cancer Institute и Beth Israel Lahey Health начали строительство онкологической больницы в Бостоне, США, стоимостью $1,68 млрд. Начало работ отметили представители медицинских учреждений, доноры и избранные должностные лица на площадке в районе Лонгвуд.

Специализированный онкоцентр

Больница будет лечить пациентов с онкологическими заболеваниями. По данным STAT News, это будет единственный в Новой Англии медицинский центр такого типа.

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Генеральный директор Dana-Farber доктор Бенджамин Эберт заявил, что начало строительства позволяет представить будущий облик больницы и возможности, которые она откроет для онкологической помощи.

Конкуренция за онкологическую помощь

Проект также приближает прекращение многолетнего партнерства Dana-Farber с Brigham and Women’s Hospital. В то же время Mass General Brigham, в состав которой входит это учреждение, запустила собственный конкурирующий онкологический институт, строит новые корпуса и обновляет существующие помещения.

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