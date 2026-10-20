Dana-Farber Cancer Institute i Beth Israel Lahey Health rozpoczęły budowę szpitala onkologicznego w Bostonie w USA, wartego 1,68 mld dolarów. Rozpoczęcie prac uczcili przedstawiciele placówek medycznych, darczyńcy i wybrani urzędnicy na terenie budowy w dzielnicy Longwood.

Specjalistyczne centrum onkologiczne

Szpital będzie leczyć pacjentów z chorobami onkologicznymi. Według STAT News, będzie to jedyne w Nowej Anglii centrum medyczne tego typu.

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Dyrektor generalny Dana-Farber, dr Benjamin Ebert, oświadczył, że rozpoczęcie budowy pozwala wyobrazić sobie przyszły wygląd szpitala oraz możliwości, jakie otworzy on dla opieki onkologicznej.

Konkurencja w opiece onkologicznej

Projekt przybliża również zakończenie wieloletniego partnerstwa Dana-Farber z Brigham and Women’s Hospital. Jednocześnie Mass General Brigham, do którego należy ta placówka, uruchomił własny konkurencyjny instytut onkologiczny, buduje nowe obiekty i modernizuje istniejące pomieszczenia.

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