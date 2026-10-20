Mayo Clinic的研究人员与Virginia Tech合作，确定了五种在生物学上不同的代谢功能障碍相关脂肪性肝病（MASLD）亚型。据ScienceDaily报道，这些亚型与不同程度的心脏病、肝衰竭、癌症以及需要肝移植的风险有关。

分析超过4600名患者的数据

MASLD此前被称为非酒精性脂肪肝病，其发生是由于肝脏中积累过多脂肪。这种疾病通常没有明显症状，但对部分人而言，可能进展为炎症、组织瘢痕形成、肝硬化和不可逆的器官损伤。

研究结果发表在《Nature Communications》上。科学家分析了超过4600名MASLD患者的基因测序数据和医疗信息。他们考量了肝酶水平、体重指数、血脂指标，以及糖尿病、抑郁症和睡眠呼吸暂停等共存状况。

研究团队借助计算机模型寻找遗传特征与临床数据之间的规律。这使其能够确定五类患者群体，它们在疾病发展的主要生物学机制上存在差异。

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遗传型具有更高风险

部分亚型与肥胖和糖尿病密切相关，而研究人员认为，其他亚型可能由遗传性的基因差异所致。遗传型MASLD与进展为严重肝损伤的更高可能性相关——即使是在没有常见代谢风险因素的人群中也是如此。

研究人员还发现，个别MASLD亚型与抑郁症、睡眠呼吸暂停和偏头痛之间存在关联。同时，这些结果并不能证明脂肪肝病会直接导致此类状况。

科学家计划在规模更大、更多样化的患者群体中验证这些结论，并弄清不同亚型对治疗的反应是否不同，包括用于2型糖尿病和肥胖症的GLP-1受体激动剂。

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