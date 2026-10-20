英国东英吉利大学的研究人员在前列腺癌患者的测序数据中重建了18种此前未被描述的细菌物种的基因组。大多数被发现的微生物来自口腔，其中包括Porphyromonas属和Treponema属的成员，News-Medical报道。

此前被丢弃的数据

该团队分析了由国际Pan Prostate Cancer Group联盟收集的2176组测序数据。科学家在194名患者的数据中重建了249个近乎完整的细菌基因组。其中，24个基因组与此前描述的任何物种均不对应。

在对肿瘤或血液样本进行测序时，一部分DNA片段无法与人类基因组匹配。这类数据通常会作为噪声被过滤掉，但此次科学家采用宏基因组组装方法，从这些片段中重建细菌基因组。团队为16种新生物提出了临时科学名称，其中包括Candidatus Porphyromonas leptis、Candidatus Treponema oralis和Candidatus Nanosyncoccus prostatocharitus。

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因果关系尚未确定

研究人员强调，他们并未声称这些细菌能够导致前列腺癌。与此同时，获得的基因组可能有助于开发特异性DNA检测方法、在实验室中培养这些微生物，并单独研究它们与疾病侵袭性病程之间可能的联系。

此前，该团队报告称，一组厌氧细菌——其中一部分来自口腔——与前列腺癌进展概率高出一倍以上存在关联。新研究还确定了所发现微生物可能的培养条件，并开发出一项经验证的DNA检测方法，用于精确检测其中一个物种。该研究发表在《npj Biofilms and Microbiomes》期刊上。

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