В пакистанской провинции Синд от бешенства умерли еще два человека, в результате чего число зарегистрированных смертей от этой болезни в регионе в этом году выросло до 42. Медицинские эксперты призвали власти срочно организовать отлов бездомных собак и их перевод в специально определенные приюты, сообщает Dawn.

Два пациента умерли в больницах

Первым умер 38-летний житель Хайдарабада по имени Джавед. Его доставили в отделение неотложной помощи Медицинского центра последипломного образования Джинна в Карачи около 23:00 в воскресенье. Врач, беседовавший с изданием на условиях анонимности, сообщил, что у пациента были водобоязнь, раздражительность, лихорадка и затрудненное глотание.

Мужчину укусила собака в лицо четыре месяца назад. Неизвестно, проходил ли он профилактическое лечение после укуса.

Вторым умершим стал 52-летний Аллахбад, которого направили из Навабшаха в университетскую больницу Лиакат в Хайдарабаде. Он умер в понедельник днем.

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Призывы к контролю популяции собак

Представитель Пакистанской медицинской ассоциации Мирза Али Азхар заявил, что бездомные собаки в провинции нападают на людей, в том числе на детей. Он подчеркнул, что в местных условиях в 99% случаев бешенство становится следствием укуса собаки.

По словам Азхара, собак следует отлавливать, изолировать и содержать в специальных приютах, где зоозащитники и местные власти могли бы стерилизовать и кормить животных.

Он также сослался на исследование больницы Indus, которое показало значительное распространение вируса бешенства среди уличных собак Карачи. Вирус выявили в 64% исследованных образцов.

Эксперты отмечают, что часть случаев бешенства может не попадать в официальную статистику, поскольку люди прибегают к домашним средствам или обращаются к религиозным целителям. Они подчеркивают необходимость информирования населения, гуманного контроля популяции собак и доступности надлежащего лечения в больницах. После контакта с потенциально зараженным животным предотвратить болезнь могут быстрое очищение раны, своевременная вакцинация и, при необходимости, введение антирабического иммуноглобулина.

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