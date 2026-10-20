Przegląd narracyjny 57 randomizowanych badań kontrolowanych z udziałem dorosłych z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym wykazał, że spożywanie białka serwatkowego przed posiłkiem może obniżać krótkotrwałe wzrosty poziomu glukozy po jedzeniu. Jednocześnie zwiększenie całkowitego spożycia mleka i produktów mlecznych nie wykazało konsekwentnej długoterminowej poprawy wskaźników kontroli glikemii.

O wynikach przeglądu opublikowanego w czasopiśmie Nutrients informuje News-Medical. Autorzy przeanalizowali 46 badań z udziałem osób z cukrzycą typu 2 oraz 11 z udziałem osób ze stanem przedcukrzycowym. Oceniali poziom glukozy na czczo, hemoglobinę glikowaną HbA1c, insulinooporność oraz reakcje hormonów związanych z regulacją glukozy po posiłku.

Efekt zależy od produktu i czasu

W badaniach długotrwałe zwiększenie ilości niskotłuszczowych lub wysokotłuszczowych produktów mlecznych — do trzech lub więcej porcji dziennie — zasadniczo nie prowadziło do istotnych zmian HbA1c, glukozy na czczo ani wskaźnika HOMA-IR w porównaniu ze zwykłą dietą. Wyniki zależały od konkretnego produktu, jego składu, sposobu przetworzenia, dodanych składników i czasu spożycia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Natomiast przyjmowanie 15–50 gramów białka serwatkowego przed posiłkiem w kilku badaniach wiązało się z lepszą kontrolą poziomu glukozy po posiłku. W jednym badaniu z udziałem 15 osób z cukrzycą typu 2 50 gramów białka serwatkowego spożytych 30 minut przed śniadaniem zmniejszyło całkowitą poposiłkową odpowiedź glikemiczną o 28% w porównaniu z wodą. Jednocześnie wzrastały poziomy insuliny i nienaruszonego peptydu glukagonopodobnego-1.

Długoterminowe korzyści nie zostały jeszcze ustalone

Poszczególne badania odnotowały także pozytywne zmiany w przypadku jogurtów wzbogaconych witaminą D i wapniem lub produktów z preparatami bakteryjnymi. Autorzy zaznaczyli jednak, że efekty te mogą być związane właśnie z dodanymi substancjami, a nie z bazą mleczną.

Większość długoterminowych badań miała niewielkie próby i trwała głównie od czterech do 24 tygodni. Dlatego przegląd nie potwierdza, że białko serwatkowe zapewnia trwałą długoterminową poprawę kontroli glukozy lub może zastąpić zalecone leczenie i utrwalone podejścia żywieniowe.

Czytaj nas na