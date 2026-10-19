У Варшаві лікарня Орловського удвічі скоротила планові операції — RMF24

У Варшаві клінічна лікарня імені Орловського удвічі скоротила кількість планових операцій через складну фінансову ситуацію. Пацієнтів, яким необхідні втручання для порятунку життя, у лікарні назвали захищеними, а операції, які можуть зачекати, переносять на наступний рік. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на директора медзакладу Томаша Копця.

Скарги пацієнтів

Національний фонд охорони здоров’я Польщі, NFZ, зафіксував 47 обґрунтованих скарг щодо обмеження доступу до лікарняних послуг. Найбільше таких звернень надійшло до регіональних відділень фонду в Сілезькому воєводстві — 12, а також у Нижній Сілезії — вісім.

Скарги стосувалися, зокрема, отоларингології, загальної хірургії, гастроентерології, педіатрії, кардіології, пластичної хірургії, офтальмології та ортопедії. Водночас центральний офіс NFZ заявив, що наразі не отримував від медичних закладів або воєводських відділень фонду повідомлень про обмеження прийому пацієнтів саме через фінансові проблеми. У Лодзькому, Малопольському та Свентокшиському воєводствах обґрунтованих скарг у цій категорії не зареєстрували.

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Лікарні скорочують витрати

На початку жовтня лікарня імені Орловського повідомляла, що, як і частина інших медзакладів Мазовецького воєводства, отримала додаток до контракту з NFZ лише на жовтень. Речник мазовецького відділення фонду Лукаш Яроцький заявив, що контракти в регіоні мають забезпечити до кінця 2026 року, а лікарні найближчим часом повинні отримати додатки на листопад і грудень.

В Університетському клінічному центрі в Катовицях також запровадили режим економії. Завідувачка лікарняної аптеки Каміла Жила повідомила, що заклад раціоналізує витрати насамперед на ліки та медичні вироби, хоча послуги поки надають у повному обсязі.

Міністерка охорони здоров’я Польщі Йоланта Соберанська-Ґренда сказала, що уряд обговорює з Міністерством фінансів додаткове фінансування для NFZ. За даними RMF24, до кінця року у бюджеті фонду бракує 14 млрд злотих. Однією з причин фінансового тиску на лікарні є необхідність забезпечити гарантоване законом підвищення зарплат медичним працівникам.

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