В Варшаве клиническая больница имени Орловского вдвое сократила количество плановых операций из-за сложной финансовой ситуации. В больнице пациентов, которым необходимы вмешательства для спасения жизни, назвали защищёнными, а операции, которые могут подождать, переносят на следующий год. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на директора учреждения Томаша Копеца.

Жалобы пациентов

Национальный фонд здравоохранения Польши, NFZ, зафиксировал 47 обоснованных жалоб на ограничение доступа к больничным услугам. Больше всего таких обращений поступило в региональные отделения фонда в Силезском воеводстве — 12, а также в Нижней Силезии — восемь.

Жалобы касались, в частности, отоларингологии, общей хирургии, гастроэнтерологии, педиатрии, кардиологии, пластической хирургии, офтальмологии и ортопедии. В то же время центральный офис NFZ заявил, что пока не получал от медицинских учреждений или воеводских отделений фонда сообщений об ограничении приёма пациентов именно из-за финансовых проблем. В Лодзинском, Малопольском и Свентокшиском воеводствах обоснованных жалоб в этой категории не зарегистрировали.

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Больницы сокращают расходы

В начале октября больница имени Орловского сообщала, что, как и часть других медучреждений Мазовецкого воеводства, получила дополнение к контракту с NFZ только на октябрь. Представитель мазовецкого отделения фонда Лукаш Яроцкий заявил, что контракты в регионе должны быть обеспечены до конца 2026 года, а больницы в ближайшее время должны получить дополнения на ноябрь и декабрь.

В Университетском клиническом центре в Катовице также ввели режим экономии. Заведующая больничной аптекой Камила Жыла сообщила, что учреждение рационализирует расходы прежде всего на лекарства и медицинские изделия, хотя услуги пока предоставляются в полном объёме.

Министр здравоохранения Польши Иоланта Соберанская-Гренда заявила, что правительство обсуждает с Министерством финансов дополнительное финансирование для NFZ. По данным RMF24, до конца года в бюджете фонда не хватает 14 млрд злотых. Одной из причин финансового давления на больницы является необходимость обеспечить гарантированное законом повышение зарплат медицинским работникам.

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