美国 Mass General Brigham 的研究人员开发了一套人工智能系统，可通过一张面部照片评估人的生物学年龄，并预测癌症患者的生存情况。研究结果发表于《Lancet Digital Health》期刊，据《卫报》报道。

用于风险评估的两种模型

科学家开发了两种相关工具。FAHR-FaceAge 评估患者的生物学年龄及与之相关的生存预后，而 FAHR-FaceSurvival 则直接根据面部照片预测生存情况。这两种模型均基于一个系统开发，该系统接受过超过4000万张不同年龄和族裔人群照片的训练。

这些算法使用面部的不同区域。FAHR-FaceAge 尤其分析鼻唇沟、眼眶上方的额部区域和太阳穴。FAHR-FaceSurvival 评估眼下区域和鼻梁周围区域。研究共同作者雨果·阿尔茨表示，据他所知，这是首次展示能够仅凭普通照片直接预测癌症患者生存情况的人工智能模型。

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与治疗结果的关联

在美国接受放射治疗的癌症患者中，被 FAHR-FaceAge 评估为看起来比实际年龄至少大五岁的人，在平均四年的随访期内死亡风险高出21%。对于看起来年轻五岁或更多的人，这一风险低17%。

研究人员还发现，人工智能评估的面部衰老与生活方式有关：大量饮酒、吸毒和吸烟与较高的生物学年龄相关。放射肿瘤学家雷蒙德·马克表示，这项开发的目标是使对患者身体储备和虚弱程度的评估实现量化、一致化和可扩展化，以支持个体化决策，而不是取代医生的判断。

作者警告称，在该技术被广泛用于医疗之前，仍需要开展进一步研究。

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