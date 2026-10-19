益生菌与更好的认知测试结果相关联——ScienceAlert

在韩国，一项针对患有早期认知障碍老年人的24周临床试验显示，每日服用多菌株益生菌与部分认知测试中更好的结果相关。接受补充剂的组别中，血浆pTau181水平也显著下降。pTau181是一种与阿尔茨海默病相关的生物标志物，ScienceAlert报道。

研究如何进行

该试验在韩国长期队列Gwangju Alzheimer's Disease and Related Dementias框架内开展。共有87人参与：40人完成了24周的益生菌疗程，47人服用了安慰剂。研究最初对100名参与者进行了随机分组。参与者和研究人员都不知道谁在服用补充剂、谁在服用安慰剂。

代号为KL-P301的益生菌含有三种细菌菌株，包括Bifidobacterium animalis、Limosilactobacillus fermentum和Levilactobacillus brevis。参与者可以单独食用该粉末，或将其溶于水中。

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指标变化

研究结束时，益生菌组参与者在Clinical Dementia Rating量表上的结果显著更好。在视觉信息解读、空间组织和绘制复杂图形的任务中，结果也有所改善，不过与安慰剂组的比较并非全部具有统计学显著性。

pTau181是可在血液中测量的tau蛋白磷酸化形式；其水平可能反映与阿尔茨海默病相关的脑部变化。在痴呆症中，tau蛋白可能异常折叠，并在脑细胞中形成聚集体。作者强调，这些结果并不能证明服用益生菌会直接减少脑内此类聚集体。

大多数炎症标志物的变化较小，但益生菌组的IL-1β水平比安慰剂组下降得更多。研究人员认为结果仍属初步发现，并呼吁开展规模更大、持续时间更长的试验，使用tau蛋白和β淀粉样蛋白的PET成像。

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