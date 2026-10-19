W Korei Południowej 24-tygodniowe badanie kliniczne z udziałem osób starszych z wczesnymi zaburzeniami poznawczymi wykazało, że codzienne przyjmowanie wieloszczepowego probiotyku wiązało się z lepszymi wynikami części testów poznawczych. W grupie otrzymującej suplement istotnie obniżył się również poziom pTau181 w osoczu krwi — biomarkera związanego z chorobą Alzheimera, informuje ScienceAlert.

Jak przeprowadzono badanie

Badanie odbyło się w ramach południowokoreańskiej długoterminowej kohorty Gwangju Alzheimer's Disease and Related Dementias. Wzięło w nim udział 87 osób: 40 ukończyło 24-tygodniową kurację probiotykiem, a 47 przyjmowało placebo. Początkowo w badaniu zrandomizowano 100 uczestników. Ani uczestnicy, ani badacze nie wiedzieli, kto otrzymuje suplement, a kto placebo.

Probiotyk o kryptonimie KL-P301 zawierał trzy szczepy bakterii, w tym Bifidobacterium animalis, Limosilactobacillus fermentum i Levilactobacillus brevis. Uczestnicy mogli spożywać proszek osobno lub rozpuszczać go w wodzie.

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Zmiany wskaźników

Pod koniec badania uczestnicy grupy probiotyku uzyskali istotnie lepsze wyniki w skali Clinical Dementia Rating. Poprawiły się także wyniki zadań dotyczących interpretacji informacji wizualnych, organizacji przestrzennej i rysowania złożonych figur, choć nie wszystkie porównania z grupą placebo były istotne statystycznie.

pTau181 jest fosforylowaną formą białka tau mierzoną we krwi; jego poziom może odzwierciedlać zmiany w mózgu związane z chorobą Alzheimera. W demencji białka tau mogą nieprawidłowo się fałdować i tworzyć skupiska w komórkach mózgu. Autorzy podkreślają, że wyniki nie dowodzą bezpośredniego zmniejszenia takich skupisk w mózgu w wyniku przyjmowania probiotyków.

Zmiany większości markerów stanu zapalnego były niewielkie, jednak poziom IL-1β w grupie probiotyku obniżył się bardziej niż w grupie placebo. Badacze uznają wyniki za wstępne i wzywają do przeprowadzenia większych i dłuższych badań z wykorzystaniem obrazowania PET białka tau i amyloidu β.

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